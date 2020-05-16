Adana'da polisten kaçmaya çalışan 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisin "Dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan 4 zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

16.05.2020 03:41 | Son Güncelleme: 16.05.2020 03:42
Adana'da polisin "Dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan 4 zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri 34 GG 6796 plakalı otomobile "Dur" ihtarında bulundu.
Otomobildeki 4 kişinin, ihtara uymayarak kaçmaya başlamasının ardından telsiz anonsuyla şüphelilerin gidebileceği bölgelere polis ekipleri sevk edildi.
Zanlılardan biri kaçtıkları sırada araçtan tabanca fırlattı.
Otomobil sürücüsü, araçtaki 3 kişiyi evlerinin önünde indirdi, izini kaybettirmeye çalışırken Bahçelievler Mahallesi 1310 Sokak'ta kaza yaptı.
Ekipler, ara sokaklarda yaptıkları araştırmada 4 şüpheliyi yakaladı. Adana’da polisten kaçmaya çalışan 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Adana Yüregir, 19 Mayıs, Polis, Adana, Güncel, Haber

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