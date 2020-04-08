Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adana'da polisten Kovid-19 denetimi

Adana'da polis ekipleri, toplu taşıma araçlarında ve caddelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.

08.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:39
Adana'da polisten Kovid-19 denetimi
Adana 'da polis ekipleri, toplu taşıma araçlarında ve caddelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla kent genelinde uygulama gerçekleştirdi.
Baraj Caddesi'nde bir polis aracından megafonla, "Değerli Adanalılar, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararlar gereğince 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları, tüm yaş gruplarının şehir dışına yolculuk yapmaları yasaklanmıştır. Bu yasaklara uymayanlar hakkında 3 bin 150 lira para cezası uygulanacaktır. Kendi sağlığınız ve toplum sağlığı açısından alınan kararlara ve yasaklara uymanız gerekmektedir. Bu kapsamda piknik ile açık ve kapalı alanda spor yapmak yasaklanmıştır. Lütfen yasak ve kurallara uyalım." anonsları yapıldı.
Polisler, 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında yollarda ve toplu taşıma araçlarında vatandaşların kimliklerini kontrol etti.
Sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyenleri uyaran polisler, önlem almadan evlerinden çıkanlara da maske dağıttı.
Denetimler sırasında birbirleriyle yakın mesafede tedbirsiz yürüyen bir çift de polis ekiplerince uyarıldı.
Çift, polisin verdiği maskelerden alarak bölgeden ayrıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Adana'da polisten Kovid-19 denetimi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya Haberler
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler Haberler
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli! Haberler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli!
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti Haberler
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek Haberler
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti Haberler
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı’na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı? Haberler
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Hırsızlık koronavirüs dinlemiyor! Görevli doktorun motosikleti çalındı Haberler
Hırsızlık koronavirüs dinlemiyor! Görevli doktorun motosikleti çalındı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:11: Bakan Selçuk: Kadına yönelik şiddette tüm birimlerimiz teyakkuz halinde - Haber 12:11: Teskstil malzemesi taşıyan tır, otobanda yandı - Haber 12:11: Ataşehir'de salgın günlerinde hizmetler aralıksız sürüyor - Haber 12:11: "Polisimiz gece gündüz demeden fedakarca çalışıyor" - Haber 12:11: Polisten yardım isteyen 3780 kişiye ihtiyaçları ulaştırıldı - Haber 12:00: Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi - Haber 11:33: İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek - Haber 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı - Haberler 11:13: Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı? - Haber 10:50: Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt - Haber 10:23: Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor - Haber 09:43: "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler