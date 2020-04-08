Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adana'da polisten Kovid-19 denetimi

Adana'da polis ekipleri, toplu taşıma araçlarında ve caddelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.

08.04.2020 12:39 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:41
Adana 'da polis ekipleri, toplu taşıma araçlarında ve caddelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla kent genelinde uygulama gerçekleştirdi.
Baraj Caddesi'nde bir polis aracından megafonla, "Değerli Adanalılar, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararlar gereğince 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları, tüm yaş gruplarının şehir dışına yolculuk yapmaları yasaklanmıştır. Bu yasaklara uymayanlar hakkında 3 bin 150 lira para cezası uygulanacaktır. Kendi sağlığınız ve toplum sağlığı açısından alınan kararlara ve yasaklara uymanız gerekmektedir. Bu kapsamda piknik ile açık ve kapalı alanda spor yapmak yasaklanmıştır. Lütfen yasak ve kurallara uyalım." anonsları yapıldı.
Polisler, 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında yollarda ve toplu taşıma araçlarında vatandaşların kimliklerini kontrol etti.
Sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyenleri uyaran polisler, önlem almadan evlerinden çıkanlara da maske dağıttı.
Denetimler sırasında birbirleriyle yakın mesafede tedbirsiz yürüyen bir çift de polis ekiplerince uyarıldı.
Çift, polisin verdiği maskelerden alarak bölgeden ayrıldı. Adana’da polisten Kovid-19 denetimi

Kaynak: AA

Etiketler: Polis, Adana, Güncel

Haberin Videosu :

Adana'da polisten Kovid-19 denetimi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Adana'da polisten Kovid-19 denetimi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu Haberler
Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye’nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor Haberler
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye'nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı Haberler
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı Haberler
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı
DSÖ’den Türkiye’deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe’nin son hali böyle görüntülendi Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin son hali böyle görüntülendi
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek Haberler
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
İspanya’da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını paylaştı Haberler
İspanya'da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını paylaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:43: TRT Çocuk'tan hijyen kurallarını öğreten şarkı - Haber 13:42: "Kovid-19 Tecrübeleri ve Salgına Karşı Mücadelede Uluslararası İş Birliği" video konferansı - Haber 13:41: ESENYURT'TA PATLAMA OLAN DAİRE İÇERİDEN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber 13:40: Rus ordusu 8 adet korona virüs hastanesi inşaatını tamamladı - Haber 13:40: Japonya'da korona virüsü vakalarının sayısı 5 bin 480'e yükseldi - Haber 13:38: Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek - Haber 13:19: Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık stratejik nükleer hayali gerçek oluyor - Ekonomi 12:30: Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı - Haber 12:29: Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz - Haber 12:00: Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi - Haber 11:54: İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını paylaştı - Haber