Adana'da 'pos' çetesine operasyonda 25 gözaltı

ADANA'da ihtiyaç sahiplerinin kredi kartlarını kullanarak, faizle para veren çeteye düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, paraya ihtiyacı olan vatandaşların kredi kartlarını kullanarak, faizle para veren çeteye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilere ait 21 ayrı adrese baskın düzenleyen polisler, 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait iş yerlerinde yapılan aramalarda 355 bin 120 TL para, farklı banka ve kişilere ait 67 kredi kartı, 13 pos cihazı, 4'ü dolu 200 senet, alacakların bulunduğu 12 ajanda ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.