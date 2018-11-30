Adana'da Posta Dağıtıcısı Kazada Yaralandı

Adana
'da motosikletli posta dağıtıcısı, otomobille çarpışması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir
ilçesinde, PTT
görevlisi Yaşar Öztürk
'ün kullandığı 06 BCK 952 plakalı motosiklet, Mustafa Kemal Paşa
Bulvarı'nda aynı yönde seyreden Yüksel Dolgun idaresindeki 33 VBL 97 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, posta dağıtıcısı Öztürk motosikletten düşerek başından yaralandı.
Yaralı posta dağıtıcısı, 112 Acil Sağlık ekibince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Otomobil sürücüsü, ifadesinin alınması için Akıncılar
Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Mehmet Yaşar Öztürk,PTT,Yüreğir,Adana