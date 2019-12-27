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Adana'da Rafadan Tayfa, film ve gösteri etkinliği

Çocukları iyiye, güzele, dostluğa ve kardeşliğe yönlendiren karakterleri ile her bölümü heyecanla izlenen Rafadan Tayfa'nın animasyon türü "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin oyunculu özel gösterimi ile gösteri etkinliği 28 Aralık Cumartesi günü Adana'da yapılacak.

27.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:57 Adana'da Rafadan Tayfa, film ve gösteri etkinliği
Çocukları iyiye, güzele, dostluğa ve kardeşliğe yönlendiren karakterleri ile her bölümü heyecanla izlenen Rafadan 'nın animasyon türü "Rafadan Tayfa " filminin oyunculu özel gösterimi ile gösteri etkinliği 28 Cumartesi günü 'da yapılacak.

TRT Çocuk Kanalı'nın sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa'nın ikinci filmi olan "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin oyunculu özel gösterimi 28 Aralık Cumartesi günü Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde gerçekleşecek. Rafadan Tayfa ekibinin, Göbeklitepe'de atıldıkları gizemlerle dolu maceraları konu eden filmi izleyen çocuklar; Mısır piramitlerinden 7 bin 500 yıl daha önce yapıldığı ortaya çıkan Göbeklitepe'nin nasıl inşa edildiğini, nasıl oluştuğunu, bugüne nasıl geldiğini de öğrenerek bilgi dağarcıklarını güçlendirecekler. Aynı gün filmin yanı sıra gösteri etkinliği ve imza günü de gerçekleşecek.

Filmin maskot karakterleri saat 13.00, 15.00 ve 17.00'de üç seans halinde gerçekleşecek olan gösteri etkinliği ve imza gününde çocuklara unutamayacakları eğlence dolu anlar yaşatacak. - ADANA

Göbeklitepe, Aralık, Adana, Tayfa, Güncel

Kaynak: İHA

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