Adana'da Restorana Silahlı Saldırı: 5 Yaralı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir restorana av tüfeğiyle ateş açılması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.İlçedeki Sait Akman Caddesi'nde bulunan restoranda, işletmeci Yusuf Kayağan ile iş yerine gelen Murat Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın ardından mekandan uzaklaştırılan Murat Ç, bir süre sonra av tüfeğiyle dönüp restorana ateş açtı.Açılan ateş sonucu iş yeri sahibi Yusuf Kayağan ile içeride bulunan müşterilerden Bora Caf, Mahir Karataş, Ali Kızılırmak ve Ziyacan Dedeoğlu yaralandı.Yaralılar, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Durumu ağır olan Dedeoğlu, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Polis, olaydan sonra kaçan zanlı Murat Ç'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.