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Adana'da ruhsatsız otomatik tabanca ele geçirildi

Adana'da bir evde ruhsatsız otomatik tabanca ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

31.10.2019 11:36Adana'da ruhsatsız otomatik tabanca ele geçirildi
Adana'da bir evde ruhsatsız otomatik tabanca ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki bir eve baskın yaptı.
Evde yapılan aramada, ruhsatsız otomatik tabanca ile bu silaha ait 76 mermi ele geçirildi.
Silahla ilgili evdeki iki şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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