23 Kasım 2018, 08:28
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Adana'da Şafak Vakti Pkk/kck Operasyon: 16 Gözaltı

Adana'da şafak vakti PKK/KCK operasyon: 16 gözaltı Şüphelilerin terör örgütü PKK/KCK'ya yardım, yataklık ve finansal destek sağladıkları öne sürüldüADANA - Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya finansal destek sağladığı öne sürülen 16 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Adana'da şafak vakti PKK/KCK operasyon: 16 gözaltı
Şüphelilerin terör örgütü PKK/KCK'ya yardım, yataklık ve finansal destek sağladıkları öne sürüldü

ADANA - Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya finansal destek sağladığı öne sürülen 16 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Önceden belirlenen 26 adrese özel hareket timlerinin de desteği ile baskın düzenlendi. Operasyon sırasında polis helikopteri de havadan destek verdi.
Operasyonda gözaltına alınan 16 kişi adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan zanlıların, terör örgütüne yardım, yataklık ve finansal destek sağladıkları öne sürüldü. Adana,PKK
23 Kasım 2018 Cuma 08:28



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