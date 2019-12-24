Haberler » Güncel » Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi - Haber

Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi

ADANA'da gece boyu etkisini gösteren sağanak nedeniyle merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Sarıçam, Yüreğir'de eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

24.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:05 Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi

ADANA'da gece boyu etkisini gösteren sağanak nedeniyle merkez ilçeler , , , 'de eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden ilimizdeki elverişsiz hava koşulu ve yağışların artacağı bilgisi verildiğinden dolayı değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamamaları için tedbir almak amacıyla 4 merkez ilçemizde eğitim-öğretime 24.12.2019 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelimiz de bugün izinli sayılacaklardır" denildi.



Çukurova, Sarıçam, Yüreğir, Seyhan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:18   Sur'da yeniden inşa edilen evlerde sona doğru - - Haber
11:18   Sektör Temsilcileri, Çevirmen Adaylarına Medikal Çeviriyi Anlattı - Haber
11:18   Trafik güvenliğini tehdit etmeyen park halindeki araçlar otoparka çekilmeyecek - Haber
11:18   Antalya'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Haber
11:12   HATEM'den 25 Aralık mesajı - Haber
10:31   Esed bombardımanından kaçan 120 bin Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı - Haber
10:27   Son dakika: Park yasağı kuralı ihlali yapan araçlar, trafik düzenini etkilemediği hallerde otoparka çekilmeyecek - Haber
10:00   Adana'da eğitime sağanak engeli - Haber
09:50   YTL banknotları değiştirmek için son gün 31 Aralık - Haber
09:38   Samsun Müftüsü'nden tartışılacak sözler: Piyangonun millisi olmaz, bu haramdır - Haber
24.12.2019 11:21:45