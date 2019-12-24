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Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (2)

METREKAREYE 112 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜAdana'da gece boyu etkili olan şiddetli yağışla birlikte metrekareye 112 kilo yağış düştüğü bildirildi.

24.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:44 Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (2)

METREKAREYE 112 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

'da gece boyu etkili olan şiddetli yağışla birlikte metrekareye 112 kilo yağış düştüğü bildirildi. Meteoroloji Bölge Müdürü Serdar Aygün, ilçesinde yapılan ölçümler sonunda yağışın tahminler ölçüsünde gerçekleştiğini kaydetti. Aygün, şiddetli yağışın bugün ve yarın etkisini sürdürmesini, perşembe günü ise azaltmasını beklediklerini söyledi.

'TURUNCU KOD' VERİLDİ

Öte yandan meteoroloji uyarı merkezinde; Adana, Kahramanmaraş, Mersin ve Antalya bölgesi için 'turuncu kod' verildi. Sıklıkla görülmeyen durumlarda verilen uyarı, hasar ve kayıpların oluşmasının muhtemel olduğuna dikkat çekiyor. Uyarıda, tedbirli olunması ve güncel meteorolojik koşullar ile tahminlerin takip edilmesi konusunda bilgi veriliyor.

 



Yüreğir, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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