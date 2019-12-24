Haberler » Güncel » Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (6) - Haber

Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (6)

BABADAN KURTARANLARA TEŞEKKÜRAdana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılan Sabri Talhan Kocamanlar'ın babası Yaşar Kocamanlar, oğlunu kurtaranlara teşekkür etti.

24.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:42 Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (6)

BABADAN KURTARANLARA TEŞEKKÜR

'nın merkez ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılan Sabri Talhan Kocamanlar'ın babası Yaşar Kocamanlar, oğlunu kurtaranlara teşekkür etti. Kocamanlar, "Biz olaydan haberdar değildik. Çocuğum dükkana gelirken, belediyenin yapmadığı altyapının sel sularına kapıldı. Çocuğumu 400 metre ilerde balçığın içerisinden çıkardılar. Allah razı olsun. Bedediyeye de hiç bir şey söylemiyorum. Orada neden oturuyorlar bilmiyorum. Çocuğum şuan gözetim altında, durumu belli değil. Doktorlar takip ediyor" dedi.

Akif ÖZDEMİR/ADANA,

 



Sarıçam, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:06   Batman'da bir çoban otlattığı hayvanlarının yanında ölü bulundu - Haber
19:06   Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi - Haber
19:05   Kuşadası'nda sağanak, denizin rengini değiştirdi - Haber
19:05   (YENİDEN)KAĞITHANE'DE KARISINI VURAN KİŞİ ÖLÜ BULUNDU - Haber
19:04   4. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ödülleri 15 Ocak'ta sahiplerini bulacak - Haber
18:08   Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Haber
18:06   Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Haber
17:33   İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Haber
17:26   Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor - Haber
17:20   Sinan Aygün savcıya ifade verdi - Haber
24.12.2019 19:11:43