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Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi

Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (6)TARIM ARAZİLERİNİ SU BASTIAdana'da 2018 Aralık boyunca metrekareye 380 kilogram yağmur yağarken, bugün metrekareye düşen yağmur miktarı 120 kilogramı geçti.

24.12.2019 18:05 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:08
'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (6)
TARIM ARAZİLERİNİ SU BASTI
Adana'da 2018 boyunca metrekareye 380 kilogram yağmur yağarken, bugün metrekareye düşen yağmur miktarı 120 kilogramı geçti. Yağmurla Yüreğir, Sarıçam, Seyhan, Karataş, Yumurtalık ilçelerindeki tarım arazilerini su bastı. Çiftçiler, tarlalarını dolduran suyu boşaltabilmek için motorlarla büyük çaba harcadı. Buğday ve narenciye ürünlerinin zarar gördüğü öğrenilirken, yağışların cuma gününe kadar devam edeceği bildirildi.
Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi

Aralık, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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