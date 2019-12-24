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Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (8)

ADANA'DA EĞİTİME 1 GÜN DAHA ARA VERİLDİAdana'da gün boyu etkisini gösteren sağanak nedeniyle merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir'de eğitim ve öğretime yarın (çarşamba) için 1 gün daha ara verildi.

24.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:32 Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (8)

ADANA'DA EĞİTİME 1 GÜN DAHA ARA VERİLDİ

'da gün boyu etkisini gösteren sağanak nedeniyle merkez ilçeler , Çukurova, Sarıçam ve 'de eğitim ve öğretime yarın (çarşamba) için 1 gün daha ara verildi.

Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji tarafından ilimiz genelinde 23.12.2019'dan itibaren süren olumsuz hava koşulu ve yağışların etkisinin devam edeceği bildirildiğinden 4 merkez ilçemizde 25.12.2019 günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiş olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel aynı tarihte izinli sayılacaklardır" denildi.

 



Çarşamba, Yüreğir, Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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