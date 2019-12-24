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Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi-1

Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkilediAdana'da dün etkisini gösteren ve halen devam eden sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddeleri su bastı.

24.12.2019 08:35 | Son Güncelleme: 24.12.2019 08:36
'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Adana'da dün etkisini gösteren ve halen devam eden sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddeleri su bastı. Su baskınlarının yaşandığı yerlerde çok sayıda araç, suda kalarak zarar gördü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün su baskınları ve sel riski uyarısında bulunduğu Adana'da, sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Dünden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle kentin farklı bölgelerinde sokak ve caddelerinde su baskınları yaşandı. Merkez Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde etkili olan su baskınlarında çok sayıda araç suda kalarak hasar gördü. Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'nde servis minibüsüyle suda kalan İlker Oflaz'ın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Servisteki işçilerin itfaiye yardımıyla araçtan indirildiğini anlatan Oflaz, minibüsün bir anda durduğunu ve çalışmadığını söyledi. Suda kalan bazı otomobillerin ise itilerek çıkartıldığı görüldü. Yağmurun etkisini sürdürdüğü Adana'da ekiplerin can ve mal kaybını önlemek için büyük çaba sarf ettiği bildirildi.
Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi-1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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