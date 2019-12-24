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Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adana'da kentte etkili olan sağanak sonucu oluşan su birikintileri hayatı olumsuz etkiledi.

24.12.2019 07:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 07:50 Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
'da kentte etkili olan sağanak sonucu oluşan su birikintileri hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı noktalarında hasarlı kazalar meydana geldi.
Su birikintileri dolayısıyla araçlar ilerlemekte zorlanırken arıza yapan bir servis aracındaki yolcular bir süre mahsur kaldı. Ardından araçtan inen yolcular biriken su nedeniyle yolun karşısına geçmekte güçlük çekti.
Merkez Yüreğir ilçesindeki bir okulun öğrencileri de binanın bulunduğu sokaktaki su birikintisi nedeniyle okula giremedi.
Rögarlarda taşma meydana gelirken belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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