Haberler » Güncel » Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2) - Haber

Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)

Adana'da kentte etkili olan sağanak sonucu oluşan su birikintileri hayatı olumsuz etkiledi.

24.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:57
'da kentte etkili olan sağanak sonucu oluşan su birikintileri hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı noktalarında hasarlı kazalar meydana geldi.
Su birikintileri dolayısıyla araçlar ilerlemekte zorlanırken arıza yapan bir servis aracındaki yolcular bir süre mahsur kaldı. Ardından araçtan inen yolcular biriken su nedeniyle yolun karşısına geçmekte güçlük çekti.
Merkez Yüreğir ilçesindeki bir okulun öğrencileri de binanın bulunduğu sokaktaki su birikintisi nedeniyle okula giremedi.
Rögarlarda taşma meydana gelirken belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.
Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)

Adana, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:32   Konya merkezli 23 ilde FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyon - Haber
10:32   Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı - Haber
10:32   Bakan Pekcan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
10:31   Türkiye sınırına 120 bin Suriyeli akın etti - Haber
10:31   Burdur 'ölüme gidiyorum' dedi, yaralı bulundu - Haber
10:27   Son dakika! Park yasağı kuralı ihlali yapan araçlar, trafik düzenini etkilemediği hallerde otoparka çekilmeyecek - Haber
10:01   Son dakika: İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı, 12 kişi yaralandı - Haber
10:00   Adana'da eğitime sağanak engeli - Haber
09:35   Son dakika: ABB Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek'e dava açacak - Haber
09:08   Karadeniz alev alev yanıyor! 4 ilde 26 farklı noktada orman yangını - Haber
24.12.2019 10:37:33