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Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Adana'da sağanak ve ardından oluşan taşkınlar hayatı olumsuz etkiliyor.

08.01.2020 12:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:22 Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
'da sağanak ve ardından oluşan taşkınlar hayatı olumsuz etkiliyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçesinde sağanağın ardından oluşan selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak vatandaşların sorunlarını dinledi.
Adana'yı bir süredir etkisi altına alan sağanağın özellikle Karataş ilçesinde taşkınlara neden olduğunu belirten Karalar, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz'u ziyaret ederek zarar gören alanlarla ilgili bilgi aldı.

Zeydan Karalar, Karalar, Karataş, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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