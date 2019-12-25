Haberler » Güncel » Adana'da sağanak nedeniyle mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı - Haber

Adana'da sağanak nedeniyle mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı

Adana'da yoğun sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

25.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:18 Adana'da sağanak nedeniyle mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı
'da yoğun sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.
Belediye'den yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 24 saat içerisinde metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağmur düştü.
Adana'da iki gündür süren yoğun yağış nedeniyle evlerini, iş yerlerini su basan vatandaşların sorunlarını en aza indirmek için Adana Su Kanalizasyon İdaresi ekipleri gece boyunca mesai yaptı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da sel felaketinin vurduğu mahallelerde sabaha kadar kurtarma operasyonlarına katıldı, su tahliye çalışmalarını yönetti.
Ekipler, PTT Evleri Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalan 75 vatandaşı kurtardı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Karalar, Adana'da bir felaketin yaşandığını, derelerin taştığını, evleri su bastığını, ekiplerin ise tamamının teyakkuzda olduğunu belirtti.
Kentte alt yapı sorununun bulunduğunu ve bunun kendilerinden kaynaklanmadığını aktaran Karalar, sorunu çözmek için çalıştıklarını vurguladı.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:01   Karadeniz'deki yangınlar 71 noktada sürüyor; 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
12:00   Uzungöl'de yıkım kararı alınan kaçak yapıyı, sahibi yıktı - Haber
12:00   İsmet İnönü ölümünün 46. yılında mezarı başında anıldı - Haber
12:00   Trabzonspor-Kayserispor maçını Hüseyin Göçek yönetecek - Haber
12:00   Lise öğrencileri Sarıkamış şehitleri için yürüdü - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
10:00   Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti - Haber
09:58   Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı - Haber
09:54   Yerli "Robin Hood", düğün yapmak için para isteyen kadına kayıtsız kalmadı - Haber
25.12.2019 12:03:48