Haberler » Güncel » Adana'da sağanak nedeniyle yol çöktü - Haber

Adana'da sağanak nedeniyle yol çöktü

Adana'yı Kozan ilçesine bağlayan D815 kara yolunun çalışma yapılan bir bölümünde kuvvetli sağnaktan dolayı çökme meydana geldi.

25.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:45
'yı ilçesine bağlayan D815 kara yolunun çalışma yapılan bir bölümünde kuvvetli sağnaktan dolayı çökme meydana geldi.
Kentte iki gündür etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle bir çok cadde ve sokağı su bastı.
Adana ve çevresinde yaşamı olumsuz etkileyen yağışlar D815 kara yolunun Adana'dan Kozan'a gidiş istikametinde Kılıçlı Göleti mevkisinde çökmeye sebep oldu.
Karayolları ve jandarma ekipleri yolu trafiğe kapatarak, araçları alternatif yollara yönlendirirken, çökme meydana gelen bölgede karayolları ekipleri çalışma başlattı.
Adana'da sağanak nedeniyle yol çöktü

Kozan, Adana, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:01   Karadeniz'deki yangınlar 71 noktada sürüyor; 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
12:00   Uzungöl'de yıkım kararı alınan kaçak yapıyı, sahibi yıktı - Haber
12:00   İsmet İnönü ölümünün 46. yılında mezarı başında anıldı - Haber
12:00   Trabzonspor-Kayserispor maçını Hüseyin Göçek yönetecek - Haber
12:00   Lise öğrencileri Sarıkamış şehitleri için yürüdü - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
10:00   Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti - Haber
09:58   Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı - Haber
09:54   Yerli "Robin Hood", düğün yapmak için para isteyen kadına kayıtsız kalmadı - Haber
25.12.2019 12:03:53