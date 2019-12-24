Haberler » Güncel » Adana'da sağanak nedeniyle yolda mahsur kalanlar kurtarıldı - Haber

Adana'da sağanak nedeniyle yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

Adana'da sağanak sonucu oluşan su birikintileri nedeniyle yolda mahsur kalan dolmuş ve işçi servisindeki 20 kişi vatandaşlarca kurtarıldı.

24.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:28 Adana'da sağanak nedeniyle yolda mahsur kalanlar kurtarıldı
'da sağanak sonucu oluşan su birikintileri nedeniyle yolda mahsur kalan dolmuş ve işçi servisindeki 20 kişi vatandaşlarca kurtarıldı.
Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'ndeki Levent Caddesi'nde yoğun yağış nedeniyle su birikintileri oluştu.
Suyla dolan yolda ilerlemeye çalışan işçi servisi ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş arızalandı. Araçlardaki 20 kişi, bir süre mahsur kaldı. İki araç, çevredekilerin yardımıyla itilerek sudan çıkarıldı.
Yol, belediye ekiplerince demir bariyerlerle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
ASKİ ekipleri çalışma başlattı
Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri de sağanağın günlük yaşamı olumsuz etkilemesi üzerine çalışma başlattı.
ASKİ'den yapılan açıklamada, vatandaşların mağduriyetini gidermek için ekiplerin 24 saat mesai yaptığı belirtildi.
Sorun yaşanan noktalara anında müdahalede bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Yağmur suyu tahliyesini hızlı bir şekilde gerçekleştiren ASKİ, su baskınları oluşmasının önüne geçmek için çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:52   Doğu Anadolu için fırtına, Batı Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı - Haber
12:52   Kaymakam Can'dan şehit Eren Öztürk'ün ailesine ziyaret - Haber
12:52   İsrail güçleri Kudüs'te Filistinlilere ait 2 evi yıktı - Haber
12:52   Kırıkkale'de girişimcilere "Melek Yatırımcılık Sistemi" anlatıldı - Haber
12:51   Bahçeye uçan otomobilin sürücüsü öldü - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
11:57   Ekrem İmamoğlu ve babası hakkındaki 'dolandırıcılık' davası ertelendi - Haber
11:29   Narkotik köpeği, hoparlörün içinde 2 kilogram uyuşturucu buldu - Haber
10:31   Esed bombardımanından kaçan 120 bin Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı - Haber
10:27   Son dakika: Park yasağı kuralı ihlali yapan araçlar, trafik düzenini etkilemediği hallerde otoparka çekilmeyecek - Haber
24.12.2019 12:54:46