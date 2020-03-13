Adana'da sağanak nedeniyle zarar gören menfez köprü çöktü
Adana'nın Pozantı ilçesinde, sağanak nedeniyle zarar gören menfez köprü çöktü.
13.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:06
Adana 'nın Pozantı ilçesinde, sağanak nedeniyle zarar gören menfez köprü çöktü.
İlçede gün boyu devam eden yoğun sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Aşırı yağış nedeniyle Belemedik Mahallesi yolu üzerinde bulunan menfez köprü yıkılarak kullanılamaz hale geldi.
Adana Büyükşehir Belediyesi ve Pozantı Belediyesi ekiplerince bölgede iş makineleriyle çalışma başlatıldı.
İlçede gün boyu devam eden yoğun sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Aşırı yağış nedeniyle Belemedik Mahallesi yolu üzerinde bulunan menfez köprü yıkılarak kullanılamaz hale geldi.
Adana Büyükşehir Belediyesi ve Pozantı Belediyesi ekiplerince bölgede iş makineleriyle çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
Manşet
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