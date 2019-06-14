14.06.2019 19:57
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Adana'da sağanak ve sel

Adana'nın Pozantı ilçesinde etkili olan sağanak sonucu meydana gelen sel nedeniyle üç mahallenin yolu kapandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde etkili olan sağanak sonucu meydana gelen sel nedeniyle üç mahallenin yolu kapandı.
Alınan bilgiye göre, öğleden sonra başlayan sağanak, merkeze bağlı Yukarıbelemedik, Yağlıtaş ve Karakışlakçı mahallelerinde sele neden oldu.
Sel dolayısıyla yamaçlardan kopan kaya ve toprak, mahallelere ulaşımı sağlayan yolu kapattı, bazı evleri de su bastı.
Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, su baskını yaşanan mahallelerde incelemelerde bulundu.
Çay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, selde can kaybı yaşanmadığını belirterek, "Her türlü hasar ilgili birimlerimiz tarafından karşılanacak durumdadır. Tüm ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor." dedi.
Belediye ekipleri, kapanan yollarda iş makineleriyle temizlik çalışması yapıyor.Adana'da sağanak ve sel
Kaynak: AA
Pozantı, Adana, Güncel

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