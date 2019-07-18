Haberler» Güncel» Haber

Adana'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Adana'da sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerleri su içinde kalırken bir araç su birikintisinde arızalandı.

18.07.2019 18:15
Adana'da sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerleri su içinde kalırken bir araç su birikintisinde arızalandı. Öğleden sonra başlayan sağanak kenti olumsuz etkiledi. Yeşilyurt ve Huzurevleri mahallelerinde ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar arazı yaptı. Yeşilyurt Mahallesinde bir sokak su içinde kalınca iş yeri ve evleri su bastı. İş yerleri su içinde kalan vatandaşlar her yağmurda aynı manzara ile karşılaştıklarını sokağın bulvara çıkan tarafının yüksek olmasından dolayı su baskını yaşandığını söyledi. Vatandaşlar iş yerlerini basan suyu kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalıştı.
(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA) Adana'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
Kaynak: İHA
Yeşilyurt, Adana, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:01   Alman gemi kaptanı Rackete ifade verdi
20:01   Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
20:01   ERBİL'DE YAŞAMINI YİTİREN DİPLOMAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR-4
20:00   Köpeği dereye atan işçiye "Hayvanlara Bakma" görevi
20:00   Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı (5)
20:00   Almanya ve Rusya Dışişleri Bakanları bir araya geldi
19:58   İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava