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Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (4) - SULAR ÇEKİLİNCE...

Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (4) SULAR ÇEKİLİNCE ARAÇLAR ORTAYA ÇIKTIAdana'da suların bazı bölgelerde çekilmesiyle birlikte sele kapılarak tarlaya düşen araçlar da ortaya çıktı.

26.12.2019 13:29 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:29 Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (4) - SULAR ÇEKİLİNCE...

'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (4) 

SULAR ÇEKİLİNCE ARAÇLAR ORTAYA ÇIKTI

Adana'da suların bazı bölgelerde çekilmesiyle birlikte sele kapılarak tarlaya düşen araçlar da ortaya çıktı. 2 gün önce Mahallesi'nde D-400 karayolu Ceyhan-Adana istikametinde, yol kenarında oluşan sel sularına kapılarak tarlaya düşen içerisinde 5 kişinin olduğu otomobil ile bir başka araç da ortaya çıktı. 3 kişi kendi imkanları ile araçtan çıkmış, 2 kişi ise ekipler tarafından kurtarılmıştı. Kurtulanların, Kürkçüler Cezaevi'nden cezasını tamamladıktan sonra çıkan bir kişi ile onu almaya gelen yakınları olduğu öne sürüldü.



Kürkçüler, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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