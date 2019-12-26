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Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi

Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (5)TARLALAR SULAR ALTINDAAdana'da etkili olan sağanak nedeniyle Ceyhan ilçesindeki ekili alanlar, sular altında kaldı.

26.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:41
'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (5)
TARLALAR SULAR ALTINDA
Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle ilçesindeki ekili alanlar, sular altında kaldı. İlçe merkezinden geçen Ceyhan Nehri'nin su seviyesi, yükseldi. Nehir kenarında bulunan bazı köyler ise sular altında kaldı. Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Savaş Öztürk, Geçen yıl da burası sular altında kaldı. Önce yağan yağmurlar üreticilerimizi güldürdü; ancak sağanak nedeniyle nehir kenarı ve dere yakınındaki tarlalar, sular altında kaldı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile birlikte hasar tespit çalışmaları yapmaya başladık. Zaten çiftçimiz zor durumda. Yardım bekliyoruz dedi.
Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi

Ceyhan, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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