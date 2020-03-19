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Adana'da sağlık çalışanlarına tam destek

Adana'da saatler 21.00 gösterdiğinde evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar dakikalarca sağlık çalışanlarına alkışlarıyla destek oldu.

19.03.2020 21:55 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:55
Adana'da sağlık çalışanlarına tam destek
Adana 'da saatler 21.00 gösterdiğinde evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar dakikalarca sağlık çalışanlarına alkışlarıyla destek oldu.

Türkiye genelinde saat 21.00'da sağlık çalışanlarına destek için vatandaşlar evlerinin balkonuna çıktı. Adana'nın birçok yerinde ise vatandaştan sağlık çalışanlarına tam destek geldi. Vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak dakikalarca alkışlarıyla, lambaları açıp kapatarak ve ıslık çalarak sağlık çalışanlarına destek oldu. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Adana, Güncel

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