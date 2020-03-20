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Adana'da sağlık çalışanlarına yemek ikram edildi

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şubesi tarafından alkışlar eşliğinde yemek ikramı yapıldı.

20.03.2020 22:12 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:30
Adana'da sağlık çalışanlarına yemek ikram edildi
Adana 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şubesi tarafından alkışlar eşliğinde yemek ikramı yapıldı.
Derneğin Adana şubesi üyeleri saat 21.00 olduğunda Adana Şehir Hastanesi önünde toplandı.
Sağlık çalışanlarının mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığını ifade eden Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, "İyi günde, kötü günde bizimle beraber olduğunuz için sizlere destek vermeye geldik. Sizlere çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Adana Şehir Hastanesindeki sağlık personeli de dernek yetkilileri ve üyelerine destekleri için teşekkür etti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Şehir Hastanesi, Adana, Güncel

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