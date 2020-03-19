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Adana'da sağlık camiası balkondan alkışlandı

Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar balkondan hep beraber alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verdi.

19.03.2020 22:18 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:28
Adana'da sağlık camiası balkondan alkışlandı
Adana 'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar balkondan hep beraber alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Alkışlayalım ne kadar alkışlasak azdır" diyerek sağlık çalışanlarının korona virüs salgınının önlenmesi için verdiği mücadeleye mecliste tebrik eden Bakan Koca tüm vatandaşları yurt genelinde akşam saat 21.00'da balkondan sağlık çalışanlarını alkışlamaya davet etmişti. Bakan Koca'nın sözlerine kayıtsız kalmayan Adana'nın Kozan ilçesindeki vatandaşlarda saatler 21.00'ı gösterdiğinde balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarını alkışlarla, ıslıklarla ve tezahüratlarla tebrik ettiler.

Öte yandan bazı vatandaşlarda evlerinin ışıklarını yakıp yakıp söndürerek Bakan Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarının azmini tebrik etti. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Kozan, Adana, Güncel

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