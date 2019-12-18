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Adana'da sağlık sendikalarından doktorun darbedilmesine tepki

Adana Tabip Odası ve sağlık sendikaları, aile hekimi Mahmut Özcan'ın hasta eşi ve yakınlarınca darbedilmesini kınadı.

18.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:46Adana'da sağlık sendikalarından doktorun darbedilmesine tepki
Tabip Odası ve sağlık sendikaları, aile hekimi Mahmut Özcan'ın hasta eşi ve yakınlarınca darbedilmesini kınadı.
Merkez ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde bulunan aile sağlığı merkezinde dün sistemdeki arıza nedeniyle tahlil sonuçlarına ulaşılamayan G.N'nin eşi F.N. tarafından darbedilen aile hekimi Mahmut Özcan, Adana Şehit Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Adana Tabip Odası ve sağlık sendikaları üyesi meslektaşları, olayın ardından sağlık çalışanlarına şiddeti protesto etti.
Aile Hekimleri Derneği Federasyonu İkinci Başkanı Yakup Şahin, grup adına yaptığı açıklamada, Özcan'a yapılan saldırının bir terör suçu olduğunu savundu.
Doktorların her türlü zorluğa karşı canla başla çalıştıklarını ifade eden Şahin, "Ülkemizin dağında, bayırında gece gündüz demeden hizmet veren biz sağlık çalışanlarına yapılan şiddet uygulanmasını kabul etmediğimiz gibi kınıyoruz. Meslektaşımızın bağlı olduğu sendika, meslek odası, ve derneği olarak gerekli tüm hukuki desteği sağlayacak ve olayın takipçisi olacağız." diye konuştu.
Aile hekimi Özcan da "Bugüne kadar hiçbir hasta, hasta yakını, herhangi bir arkadaşla tartışmam olmadı. Saldırının sebebini bile anlayamadım, bir şekilde darbedildim. Çok üzgünüm." dedi.
Olay
Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde bulunan aile sağlığı merkezinde görevli aile hekimi Mahmut Özcan, muayene olmaya gelen G.N. isimli kadına testler yaptırmış, tahlil sonuçlarına sistemdeki arıza nedeniyle ulaşamaması üzerine G.N. durumu eşi F.N'ye bildirmişti.
Kalabalık bir grupla aile sağlığı merkezine gelen F.N. ve yanındakilerin darbettiği ileri sürülen Mahmut Özcan, ambulansla hastaneye kaldırılmış, polis olaya karışanları gözaltına almıştı.

Adana Tabip Odası, Mahmut Özcan, Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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