Haberler » Güncel » Haber

Adana'da sağlık ve gıda politikaları toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu 40'ıncı toplantısını Adana'da gerçekleştirdi.

04.10.2019 13:17Adana'da sağlık ve gıda politikaları toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu 40'ıncı toplantısını Adana'da gerçekleştirdi.

Cumurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu gıda ve sağlığın ilişkisinin görüşüleceği toplantı için Adana'ya geldi. Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu başkanlığındaki kurul, Adana Valiliğinde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Anadolu'nun mutfak kültürüyle sağlık ilişkisi, Türkiye'nin gastroturizmi ve nitelikli gıdanın özellikleri konuşuldu.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi Necdet Ünüvar, kurul olarak gıda ile ilgili politika üretip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmak adına 40'ıncı toplantıyı Adana'da yaptıklarını söyledi. Ünüvar, "Toplantımız çok verimli geçti. Adana'da bir lezzet festivali düzenlenecek ve biz Vali Mahmut Demirtaş da bizi bunun için davet etmişti. Adana Lezzet Festivali'nin başarılı olmasını, kente, bölgeye ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu toplantıdan elde ettiğimiz sonuçları da Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz" dedi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu ile üyeler eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Sema Ramazanoğlu, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Dr. Ümmü Gülşen Öztürk ve Dr. Zülfiye Füsun Kümet katıldı. - ADANA

İbrahim Adnan Saraçoğlu, Türkiye, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:09 "Tükenmişlik yaşayan kişilerin problemleri çoğunlukla iş kaynaklıdır"
18:09 "GreenMetric Türkiye Ulusal Çalıştayı"
18:08 Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
18:08 Suriye'de kurulan yeni fakültelere rekor başvuru
18:08 TDV Kagem'de "Anne Baba Okulu" başlıyor
18:07 Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi (2)
18:07 Çanakkale Boğazı sise teslim