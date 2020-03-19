Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Adana'da sahte dezenfektan operasyonu - Haberler

Adana'da sahte dezenfektan operasyonu

Adana'da düzenlenen operasyonda daha önce kasap olarak kullanılan bir dükkanda 3 bin 118 litre sahte dezenfektan ele geçirdi.

19.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:22
Adana'da sahte dezenfektan operasyonu
Adana 'da düzenlenen operasyonda daha önce kasap olarak kullanılan bir dükkanda 3 bin 118 litre sahte dezenfektan ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri korona virüsün yayılmasından sonra dezenfektana talebin artmasıyla sahte ürünlerin ortaya çıkabilme ihtimaline karşılık çalışma başlattı. Yapılan bu çalışmalar sonucunda daha önce kasap olarak kullanılan bir dükkanda Abidin D. isimli şahsın sahte dezenfektan ürettiği bilgisine ulaşıldı. İş yerine yapılan baskında et dolaplarının içine dizilmiş halde sahte dezenfektanlar ele geçirildi. Polis yaptığı aramada 3 bin 118 litre sahte dezenfektan ele geçirdi. Ayrıca polis 2 bin 29 boş şişe, yoğunluk ölçer cihazı ve çok sayıda dezenfektan marka etiketi buldu.

Polis zanlıyı gözaltına alırken, dezenfektanlara el koydu. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Polis, Adana, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM’lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı Haberler
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Son Dakika: Rusya’da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı Haberler
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı Haberler
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Haberler
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Haberler
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor Haberler
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Haberler
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Loading