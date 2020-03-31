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Adana'da sahte dezenfektan operasyonu

Adana'da, piyasa değeri 300 bin lira olan bin 60 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.

31.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:56
Adana'da sahte dezenfektan operasyonu
Adana 'da, piyasa değeri 300 bin lira olan bin 60 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri yeni tip korona virüs salgınının yayılmasından sonra dezenfektan fiyatlarının artmasıyla sahte ürünlerin piyasaya sürüleceğini tahmin ederek operasyonlarını sıklaştırdı. Bu kapsamda polis, İncirlik Park alanında şüphelenip durdurduğu bir kamyonette yaptığı aramada piyasa değeri 300 bin lira olan 5 litrelik 212 bidonda bin 60 litre sahte dezenfektan ele geçirdi.

Polis olayla ilgili A.O. isimli zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa
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