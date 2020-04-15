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Adana'da sahte fatura operasyonu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sahte fatura düzenleyerek devleti 4 milyon 400 bin lira zarara uğrattığı iddiasıyla 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

15.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:40
Adana'da sahte fatura operasyonu
Adana 'nın Ceyhan ilçesinde sahte fatura düzenleyerek devleti 4 milyon 400 bin lira zarara uğrattığı iddiasıyla 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet ve Resmi Belgede Sahtecilik suçu kapsamında 11 ayrı suçtan kaydı bulunan F.Y. hakkında yapılan istihbarı çalışmada; sahte fatura düzenlediği bu yolla son 6 ay içinde 29 milyon lira fatura düzenleyip devleti yaklaşık 4 milyon 400 bin lira zarara uğrattığı değerlendirilerek şahsa ait 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 4 adet hard disk, 1 adet cep telefonu ve bu telefona ait 1 adet sim kart, 6 pos cihazı, 32 adet mavi renkli mali açıdan değerli evrakların olduğu belirtilen doküman ve evrak, 6 adet kırmızı renkli mali açıdan değerli evrakların olduğu belirtilen doküman ve evrak, 25 adet farklı firmaya ait kaşe, 1 adet CD ve 115 kalem mali açıdan kıymetli evrak ve dokümana el konuldu. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Aramalar esnasında ele geçirilen kıymetli evrak ve dijital malzemeler incelenmek üzere Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Kısmına ve Adana Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanlığına teslim edildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Ceyhan, Adana, Güncel
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