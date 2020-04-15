Adana'da sahte faturalarla devleti zarara uğrattığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde sahte fatura düzenleyerek devleti zarara uğrattığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
15.04.2020 10:54 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:54
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve resmi belgede sahtecilik" yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, son 6 ayda 29 milyon liralık sahte fatura düzenleyerek devleti 4 milyon 400 bin lira zarara uğrattığı iddia edilen F.Y'ye ait 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 25 farklı firmaya ait kaşe, 4 hard disk, 1 cep telefonu, 6 pos cihazı ve çok sayıda evrak ve dokümana el konuldu, F.Y'nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ele geçirilen evrak ve dijital malzemeler incelenmek üzere Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Kısmına ve Adana Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanlığına teslim edildi.
Kaynak: AA