02.07.2019 10:01
Haberler » Güncel » Haber

Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon

Adana

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde imalathaneye dönüştürülen evde 2 bin litre sahte rakı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde imalathaneye dönüştürülen evde 2 bin litre sahte rakı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hadırlı Mahallesi'ndeki bir evin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, bin litresi satışa hazır 2 bin litre sahte rakı ele geçirdi.
Polis ekipleri olayla ilgili şüpheli Ş.A'yı gözaltına aldı, sahte rakıları da imha etti.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Kaynak: AA
sahte rakı , operasyon , seyhan , adana , Güncel

Son Dakika Haberleri
11:19 MHP lideri Bahçeli Kütahya'ya geliyor
11:19 Bu hastanede yılda 50 bin sevimli dost sağlığına kavuşuyor
11:18 Yenişehir'de buğday tanelerini tek tek toplayıp tartıyorlar
11:17 Ameliyat edilen dananın midesinden çıkanlar görenleri şaşırttı
11:17 Sosyal medya fenomeni, 3 milyonuncu takipçiyi kutladı
11:16 Antalyaspor Derneği yeni yönetiminden ziyaret turu
11:15 Sincan'da Uygur Türklerinin 18 yaşından önce çocuklarına dini eğitim vermeleri ve camiye...