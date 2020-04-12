Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon

Adana'da polis, bir depoya düzenlediği operasyonda sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

12.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:58
Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon
Adana 'da polis, bir depoya düzenlediği operasyonda sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki bir deponun sahte içki yapımında kullanıldığını belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen polis, 5 bin 910 şişe içki aroması, 15 litre etil alkol, 2 bin 650 boş içki şişesi, çeşitli markalara ait 5 bin etiket, ambalajlamada kullanılan 250 koli, çok sayıda 5 litrelik boş etil alkol bidonu ele geçirdi.
Ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri aldım Haberler
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri aldım
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü’ne canlı yayında soruldu: Salgın ne zaman biter? Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'ne canlı yayında soruldu: Salgın ne zaman biter?
Yunanistan’dan Türkiye’ye akılalmaz koronavirüs suçlaması Haberler
Yunanistan'dan Türkiye'ye akılalmaz koronavirüs suçlaması
Haberler ›› Güncel ››Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:15: Suriye sınırında sokağa çıkma yasağı - Haber 11:14: Görme engelli Şevval, zor günleri müzikle aydınlatıyor - Haber 11:14: Adana'da yasağa uymayanlara ceza yazıldı; 'ambulans şoförüyüm' dedi - Haber 11:14: Kahramanmaraş'ta arama kararı olan kişi sokağa çıkma yasağını ihlal edince yakalandı - Haber 11:14: Vefakar müdür ve yardımcısı, fedakar sağlıkçılar için iş başında - Haber 10:56: Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor - Haber 09:55: Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri aldım - Haber 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti - Haberler