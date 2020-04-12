Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon
Adana'da polis, bir depoya düzenlediği operasyonda sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
12.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:58
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki bir deponun sahte içki yapımında kullanıldığını belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen polis, 5 bin 910 şişe içki aroması, 15 litre etil alkol, 2 bin 650 boş içki şişesi, çeşitli markalara ait 5 bin etiket, ambalajlamada kullanılan 250 koli, çok sayıda 5 litrelik boş etil alkol bidonu ele geçirdi.
Ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, Güncel