Haberler» Güncel» Haber

Adana'da sahte içki operasyonu

ADANA'da polis, bir eve yaptığı baskında 180 litre etil alkol, bandrolsuz 30 şişe, pet şişeler içine hazırlamış 20 litre içki ve pet şişede 250 mililitre viski aroması ele geçirdi.

20.07.2019 09:21 Adana
ADANA'da polis, bir eve yaptığı baskında 180 litre etil alkol, bandrolsuz 30 şişe, pet şişeler içine hazırlamış 20 litre içki ve pet şişede 250 mililitre viski aroması ele geçirdi. Olayla ilgili firari V.K. ve H.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak içkiden 10 kişinin ölmesi üzerine harekete geçti. Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bir evde içki üretimi yapıldığı ihbarını alan polisler adrese baskın düzenledi. Eve giren polis tüm odalarda, dolapların içinde içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi. Aramalarda 180 litre etil alkol, bandrolsuz 30 şişe, pet şişeler içine hazırlamış 20 litre içki ve pet şişelerde 250 mililitre viski aroması bulundu. Olayla ilgili firari V.K. ve H.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ayrıca polisler Sarıçam ilçesindeki baskında da 5 litrelik plastik şişeler içinde 2 bin 20 litre etil alkole el koydu. Depoda bulunan R.D ve M.A. gözaltına alındı. Operasyonların devam edeceği açıklandı.


Kaynak: DHA
Polis, Adana, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:56   Orhangazi'de trafik kazası: 2 ölü
10:56   81 ilde taksi denetimi: Bin 551 taksi şoförüne para cezası
10:55   "Değerli Zamanlar" projesi Manisa'da hayata geçiriliyor
10:55   Boğuşan köpekleri kürekle ayırmaya soruşturma
10:55   Yaşlı adam eline aldığı kürekle kadını tecavüzden kurtardı
10:55   Sel sularına kapılan 4'ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
10:54   Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü