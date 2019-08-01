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Adana'da sahte içki operasyonu

ADANA'da polis, bir eve yaptığı baskında 105 litre sahte içki ile 150 litre fermente edilmiş boğma rakı ele geçirdi.

01.08.2019 10:44 Adana'da sahte içki operasyonu
ADANA'da polis, bir eve yaptığı baskında 105 litre sahte içki ile 150 litre fermente edilmiş boğma rakı ele geçirdi.
Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde bir evde içki üretildiği ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, 105 litre sahte içki, 150 litre fermente edilmiş boğma rakı ve 6,5 litre anason maddesi ele geçirdi. Evde bulunan A.Ö. gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere polis emniyete götürüldü. Sahte içkiler ise imha edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




Polis, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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