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Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonuAdana'da polis, şatısa hazır 205 şişe sahte içki ele geçirdi.

10.09.2019 12:32
Adana'da sahte içki operasyonu
Adana'da polis, şatısa hazır 205 şişe sahte içki ele geçirdi.
Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz aylarda kentte 12 kişinin sahte içkiden ölmesi üzerine artırdığı denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir eve düzenledikleri baskında, satışa hazır 205 şişe içki, 10 litre etil alkol ve içki aroması ele geçirdi. Evde bulunan A.M. ve E.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana'da sahte içki operasyonu

Polis, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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