Haberler » Güncel » Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir manavda tezgah altına gizlenmiş 185 litre sahte içki ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan esnaf tutuklandı.

14.10.2019 10:08Adana'da sahte içki operasyonu
Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir manavda tezgah altına gizlenmiş 185 litre sahte içki ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan esnaf tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üreten ve piyasaya sürenlerin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekip, bu kapsamda Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir manavda sahte içki satışı yapıldığını tespit etti.
Manava baskın yapan ekipler, sebze tezgahının altına ve bir odaya gizlenmiş çok sayıda pet şişe ve bidonda 175 litre sahte rakı buldu.
Ele geçirilen sahte içkiyle ilgili esnaf S.G. gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemin ardından adliyeye sevk edilen S.G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Çukurova, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:25 Borsa haftaya düşüşle başladı
10:25 Sancaktepe'de kamyonet ve minibüs kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı
10:17 Türkiye'nin en büyük doktor kulübünden "Barış Pınarı Harekatı"na destek, TTB'ye eleştiri
10:23 Bursa'da bin polisle uyuşturucu operasyonu
10:22 Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu havadan görüntülendi
10:17 Bayburt'ta 2019 yılı sulama sezonunda 73 bin 50 dekar tarım arazisi sulandı
10:22 Dha yurt bülteni - 4
14.10.2019 10:26:07