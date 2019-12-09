Haberler » Güncel » Adana'da sahte içki operasyonu - Haber

Adana'da sahte içki operasyonu

ADANA'da, polis ekiplerince kaçak imalathaneye düzenlenen operasyonda, dolumu yapılmış 170 şişe sahte rakı ele geçirildi.

09.12.2019 13:31 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:32Adana'da sahte içki operasyonu

ADANA'da, polis ekiplerince kaçak imalathaneye düzenlenen operasyonda, dolumu yapılmış 170 şişe sahte rakı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'ndeki kaçak imalathaneye baskın düzenledi. Operasyonda dolumu yapılmış 170 şişe sahte rakı, 1000 boş şişe, 1500 kapak, 40 bin sahte bandrol, 3 bin etiket ve 3 litre viski aroması ele geçirildi. Piyasa değeri 150 bin lira olan içki ve malzemelere el koyulurken, soruşturma başlatıldı.



Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:06 İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi - Haber
14:06 Yeni doğan bebeğini öldüren anneye müebbet hapis cezası - Haber
14:06 Konya'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:06 Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk - Haber
14:01 Amaç toplumsal kaynaşmayı güçlendirmek - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
12:21 Yaptığı Atatürk heykeliyle tepki çeken isim konuştu: Doğru bir çalışma - Haber
12:17 Hayatında ilk kez tüfek kullanan kadının tüfeğin tepmesiyle yere düşmesi izleyenleri güldürüyor - Haber
9.12.2019 14:10:59