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Adana'da sahte içki ve kaçak nargile tütünü ele geçirildi

ADANA'da polis, 2 bin 10 şişe etil alkol ve piyasa değeri 137 bin lira olan nargile tütünü ve elektronik sigara ele geçirdi.

02.08.2019 12:03 Adana'da sahte içki ve kaçak nargile tütünü ele geçirildi
ADANA'da polis, 2 bin 10 şişe etil alkol ve piyasa değeri 137 bin lira olan nargile tütünü ve elektronik sigara ele geçirdi.
Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, 2 bin 10 şişe etil alkol ele geçirildi. Araçtaki S.S., F.S. ve H.E. yakalandı.
Ayrıca polisler, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramada da piyasa değeri 137 bin lira olan 607 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ile yine piyasa değeri 65 bin lira olan gümrük kaçağı 260 elektronik sigara ele geçirdi. İş yerinde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.


Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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