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Adana'da sahte rakı operasyonuna 6 gözaltı

Adana'da sahte rakı operasyonuna 6 gözaltıADANA'da 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda piyasa değeri 650 bin lira olan 3 bin 600 litre sahte rakı ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

20.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:42
Adana'da sahte rakı operasyonuna 6 gözaltı
Adana'da sahte rakı operasyonuna 6 gözaltı
ADANA'da 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda piyasa değeri 650 bin lira olan 3 bin 600 litre sahte rakı ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sahte rakı üretimi yapılan 3 ayrı adrese baskın düzenledi. Seyhan ve Yüreğir'deki adreslere giden ekipler, piyasa değeri 650 bin lira olan 3 bin 600 litre sahte rakı ele geçirdi. Adreslerde yapılan aramalarda içki üretiminde kullanılan malzemelere el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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