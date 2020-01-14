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Adana'da sahte savcı ve polis operasyonu

Adana'da telefonla vatandaşları arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilere yönelik yürütülen soruşturmada 42 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

14.01.2020 09:00 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:00Adana'da sahte savcı ve polis operasyonu
'da telefonla vatandaşları arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilere yönelik yürütülen soruşturmada 42 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı telefonla vatandaşları arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilere karşı yürüttüğü soruşturma kapsamında 42 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şafak vakti söz konusu şahıslara operasyon düzenlendi. 40 adrese eş zamanlı baskın yapan polis yakalanan zanlıları adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürdü.
Yakalanan zanlıların," FETÖ terörü ile bağlantınızı tespit ettik," Kuyumcu hırsızlığında kimliğinizi düşürmüşsünüz" gibi ifadeler kullanarak vatandaşları kandırdığı öğrenildi.
(İHA)

Polis, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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