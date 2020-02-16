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Adana'da Salsa Şampiyonası

Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Türkiye Kulüpler Arası Sportif Salsa Şampiyonası üçüncü etabı Adana'da gerçekleştirildi.

16.02.2020 13:19 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:19Adana'da Salsa Şampiyonası
Dans Sporları Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Türkiye Kulüpler Arası Sportif Salsa Şampiyonası üçüncü etabı 'da gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesinin desteği ile ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonaya Adanalı dans severler yoğun ilgi gösterdi. Şampiyonaya Adana ve Türkiye'nin dört bir yanından önde gelen dans merkezlerinin yüzlerce sporcusu katıldı.

Minikler, yıldızlar, gençler ve yetişkinler kategorilerinde hünerlerini sergileyen sporcular, Duos, Solo Kadın, Solo Erkek, Show Çiftler ve Latino Grup dallarında yarıştı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı İsmail Güneş, "

İklimi ve coğrafi yapısı itibariyle her branştan spora ev sahipliği yapmaya elverişli Adana'mızı, sporda marka değerini yükselterek, spor turizminde ve sporda hak ettiği yere taşıyacağız" dedi.

Şampiyona sonucunda dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Tolga Han Çinkitaş, Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı İsmail Güneş, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Yuşa Davarcı verdi. - ADANA

Türkiye, Adana, ASKİ, Spor

Kaynak: İHA

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