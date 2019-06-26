26.06.2019 16:30
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Adana'da "sarı sıcak"

Adana

Adana'da sıcak hava ve yoğun nem bunaltıyor.

Adana 'da sıcak hava ve yoğun nem bunaltıyor.
Türkiye 'nin hava sıcaklığı en yüksek kentlerinden Adana'da, sıcaklık 36 derece ölçüldü.
Ünlü yazar Yaşar Kemal 'in "Bakın şu sarı sıcağa, bir çökmüş ki insanın kemiklerini kavuruyor, eritiyor." ifadesiyle tasvir ettiği Çukurova 'nın bunaltıcı havasından etkilenenler, Atatürk Parkı ile Merkez Park'ta gölgelik alanlarda vakit geçiriyor.
Çocuklar ise uyarılara rağmen sulama kanallarına girerek serinlemeye çalışıyor.
Belediye personeli park ve bahçelerde sulama yapıyor.
Vatandaşlar, nem ve sıcak nedeniyle mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadıklarını, bunaltıcı havanın günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini dile getirdi.
Kaynak: AA
Türkiye , Çukurova , Yaşar Kemal , Adana , Güncel

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