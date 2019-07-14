14.07.2019 16:21
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Adana'da şehitler için mevlit okutuldu

Adana

Adana'da, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel ile görev yeri olan Şanlıurfa'daki eğitim faaliyetleri sırasında rahatsızlanarak tedavi altına alınan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan şehit olan...

Adana'da, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel ile görev yeri olan Şanlıurfa'daki eğitim faaliyetleri sırasında rahatsızlanarak tedavi altına alınan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik için mevlit okutuldu.
Vali Mahmut Demirtaş, Gazipaşa ve Denizli mahallelerinde şehitler için düzenlenen mevlite katılarak, ailelerine bir kez daha başsağlığı diledi.
Vatan ve millet için canlarını veren tüm şehitleri daima rahmetle ve minnetle anacaklarını ifade eden Vali Demirtaş, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını kaydetti.
Kaynak: AA
Tunceli, Ovacık, Adana, Güncel

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