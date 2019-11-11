Haberler » Güncel » Adana'da 'sehrimiz.org' internet sitesi tanıtıldı - Haber

Adana'da "sehrimiz.org" internet sitesi tanıtıldı

Adana'da kentsel sorunların dile getirileceği "sehrimiz.org" internet sitesi tanıtıldı.

11.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:24Adana'da
'da kentsel sorunların dile getirileceği "sehrimiz.org" internet sitesi tanıtıldı.
Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği Başkanı Fazilet Kansu, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında, dernekleri ve Polonyalı ortakları Kalkınma Politikası Vakfı işbirliğinde "Gençlik kentsel hareket laboratuvarı, dezavantajlı gençlerin kamusal alan karar verme programlarına katılımı aracılığıyla sivil toplum diyaloğuna dahil edilmesi projesi" hazırladıklarını belirtti.
Uygulamaya geçen proje kapsamında Adana'da katılımcı bir mekansal dönüşüm sağlayacak çalışmalar yapacaklarını aktaran Kansu, kentsel sorunların dile getirileceği bir internet sitesi oluşturduklarını kaydetti.
Kansu, şunları söyledi:
"Yeni projemizin temel hedefi Adana'da pek çok farklı kesimin katılımını sağlayarak birtakım gereksinimleri karşılayabilecek bir mekansal dönüşüm gerçekleştirmek. Bu yöntemlerden birisi de 'sehrimiz.org' internet sitesi. Adana'da yaşayan vatandaşlarımız kentsel sorunlarını ve şikayetlerini bu sitede belirtebilecekler. Site aracılığıyla kullanıcılar, kentte belediye hizmetleri hakkında şikayetlerini lokasyon belirterek, isterlerse fotoğraf da yükleyerek dile getirebilecekler. "
Kansu, proje kapsamında bir de kent bostanı kuracaklarını sözlerine ekledi.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:16 Şehit Kaymakam Safitürk, görev yaptığı ilçede anıldı
18:16 Aydın nazilli'de fidanlar toprakla buluşturuldu
18:16 Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi 2
18:16 Türkiye ile kazakistan arasında 3 anlaşma imzalandı
18:10 Mersin Büyükşehir Mecliste 'adrese teslim ihale' tartışması
18:06 Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
17:51 İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı
17:50 AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı
17:38 Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek
17:34 Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, savcılığın ardından kendisi de hakkındaki beraat kararına itiraz etti
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 18:18:22