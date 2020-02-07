Haberler » Güncel » Adana'da sel köprü yıktı - Haber

Adana'da sel köprü yıktı

Adana'nın Pozantı ilçesindeki şiddetli yağışlar sele neden oldu.

07.02.2020 11:47 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:00Adana'da sel köprü yıktı
'nın ilçesindeki şiddetli yağışlar sele neden oldu. Çakıt Çayı etrafında bulunan iki dinlenme tesisini sel suları basarken, Belemedik Mahallesi'nin yolu ise su altında kalarak ulaşıma kapandı, bir köprü ise sel suları nedeniyle yıkıldı.

Pozantı-Adana karayolu Şekerpınarı mevkisinde iki dinlenme tesisi yağış nedeniyle debisi artan Çakıt Çayı'ndan taşan suların altında kaldı. Belemedik Mahallesi yolundaki menfez de taşan sulardan zarar görünce yol ulaşıma kapandı.

Olay yerine gelen Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay da incelemelerde bulundu.

İlçenin konumu itibariyle çevresinde oluşan sel sularının kesişme noktasında olduğunu ifade eden Çay, Pozantı'nın kötü durumda olduğunu söyledi. Çay, "Biz sadece belediye imkanlarıyla bu afetle mücadele etmeye çalışıyoruz ama yeterli değil. Devletin tüm organlarından yardım bekliyoruz" dedi. - ADANA

Pozantı, Adana, Çay, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:56  Karabet nerede? Karabet Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası!
11:38  Garabet ve karabet farkı nedir? TDK'ya göre garabetin ve karabetin anlamı nedir?
11:10  Korona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?
10:16  İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı! İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
10:04  Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?
7.02.2020 13:09:28